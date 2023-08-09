هاري ماجواير على أعتاب وست هام

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي وست هام الإنجليزي توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لضم هاري ماجواير إلى صفوف الفريق.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ووارد-براوس لاعب خط وسط ساوثهامبتون وافقا أيضا على البنود الشخصية للانضمام إلى وست هام.

ولا يزال ماجواير يجري مناقشات مع مانشستر يونايتد بشأن بنود الرحيل عن فريقه، لكن يتوقع أن تتم الصفقة، والتي تردد أن قيمتها تبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار).

Harry Maguire spotted in Manchester United training, having agreement in principle with West Ham ⚒ pic.twitter.com/fYg70VygZv — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2023

كذلك اقترب وست هام من الإعلان عن ضم لاعب خط الوسط المكسيكي إدسون ألفاريز من أياكس الهولندي مقابل 35 مليون إسترليني.

وتجاوز ألفاريز /25 عاما/ الفحص الطبي لكن لم يجر بعد الانتهاء من الإجراءات.

من ناحية أخرى، رفض ويستهام عرضا مبدئيا من مانشستر سيتي قيمته 60 مليون إسترلين لضم لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا.

ويقل العرض بفارق نحو 30 مليون إسترليني عن المبلغ المطلوب من قبل ويستهام للاستغناء عن لاعب خط الوسط البرازيلي.

لكن ربما يجرى التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادلية، حيث أبدى ديفيد مويس المدير الفني لويستهام اهتماما بكالفين فيلبس لاعب خط وسط مانشستر سيتي، منذ فترة طويلة.