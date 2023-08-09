الهيئة الملكية بينبع تعتمد جائزة “ديزي” للتمريض المتميز في رعاية المرضى

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبدالرحمن الجهني، اعتماد جائزة "ديزي" للتمريض المتميز في رعاية المرضى.

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وجرى تقديم نبذة عن الجائزة، وتشجيع الكادر التمريضي للحصول عليها تقديرًا للعمل البطولي الذي يؤدونه من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

وافتتح المهندس الجهني المعرض المصاحب المقام على هامش المناسبة، بما يحتويه من أركان متعددة للتعريف بكل قسم من أقسام التمريض بالمركز الطبي، واستعراض لبعض المبادرات التي قدمها بعض منسوبي التمريض.

كما تم تكريم الكادر التمريضي ببرنامج الخدمات الصحية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.

"ديزي" هي جائزة دولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، تهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام الهيئة الملكية بينبع بالكوادر البشرية خاصة (خط الدفاع الصحي الأول) بمختلف المرافق الصحية بمدينة ينبع الصناعية.