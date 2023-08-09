“لوسيد”: طاقة مصنعنا الإنتاجية في المملكة ستبلغ 150 ألف سيارة كهربائية

قال نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد بالشرق الأوسط فيصل سلطان، إنه من المقرر أن تفتتح شركة إنتاج السيارات الكهربائية مصنعها في مدينة جدة، في سبتمبر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "سنبدأ بإنتاج 5 آلاف سيارة سنويا وعندما يكتمل المصنع ستصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف سيارة".

تم تسليم سيارات بالفعل لبعض العملاء

ورداً على قلق العملاء من تأخير تسليم السيارات، أوضح قائلاً: "نحن نعمل وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، سنسلم من المصنع في سبتمبر السيارات لعملائنا، وحالياً نسلم عملائنا في الرياض وجدة وكافة أنحاء المملكة"، متابعاً: "100 شخص حصلوا على سياراتهم من خلال مبيعاتنا في المملكة".

#نشرة_الرابعة | نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد بالشرق الأوسط فيصل سلطان: سنبدأ بإنتاج 5 آلاف سيارة سنويا وعندما يكتمل المصنع في #السعودية ستصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف سيارة @LucidMotors@sultan_mr_ pic.twitter.com/XW10dwa2OW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 9, 2023

كما حددت شركة “لوسيد موتورز” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية موعداً لافتتاح مصنعها في مدينة جدة الشهر المقبل. بعد بدء إنشاء مصنع ل“لوسيد” في المملكة وفي شهر مايو 2022 ، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.

وكانت مجموعة stc السعوديةوقعت شراكة مع شركة لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء “لوسيد”، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

كما ستتيح الاتفاقية تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.

وقال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد موتورز المملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة: “المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حالياً قيد التجهيز وسيتم افتتاح قسم تجميع السيارات خلال شهر سبتمبر 2023، وستأتي القطع المصنعة من مصنع أريزونا و سيتم تجميع المركبات الكهربائية في المملكة السعودية لتغطي كامل المنطقة، خاصة وأن المصنع سيكون الأول من نوعه بالمنطقة.

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