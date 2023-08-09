رغم طرد المعيوف.. الهلال يتقدم على الشباب بثنائية نظيفة في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال والشباب ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان 2023، بتقدم الزعيم بنتيجة هدف دون مقابل.

تقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ويتأهل الفائز منها لمواجهة نادي النصر في النهائي.

وجاء هدف الهلال الأول بالدقيقة 9 من أحداث الشوط الأول بعد عرضية مميزة عن طريق ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لتصل إلى داخل منطقة الجزاء ويرتقي محمد كنو برأسية قوية تسكن شباك حارس الشباب.

أول أهداف الديربي للهلال عن طريق كنو⚽️ الهلال 1 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mDJDe9hdbD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وتلقى عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 25، بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 45+3، بعد عرضية من جانب سعود عبدالحميد أرسلها سافيتش برأسية قابلها مالكوم بتصويبة داخل الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتقام منافسات البطولة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى السبت القادم.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الشرطة العراقي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويطمح الأزرق العاصمي في مواصلة مشواره وبلوغ النهائي رغم صعوبة الأبيض العاصمي الذي يملك خطاً دفاعياً قوياً لم يستقبل أي هدف حتى الآن.