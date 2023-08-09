بـ10 لاعبين.. الهلال‬⁩ يفوز على الشباب بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان

ضرب الهلال موعدًا مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد فوزه بعشرة لاعبين على الشباب بنتيجة 3-1.
أقيمت المباراة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية.
جاء هدف الهلال الأول بالدقيقة 9 من أحداث الشوط الأول بعد عرضية مميزة عن طريق ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لتصل إلى داخل منطقة الجزاء ويرتقي محمد كنو برأسية قوية تسكن شباك حارس الشباب.
أول أهداف الديربي للهلال عن طريق كنو⚽️
الهلال 1 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mDJDe9hdbD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
وتلقى عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 25، بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء.
وسجل البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 45+3، بعد عرضية من جانب سعود عبدالحميد أرسلها سافيتش برأسية قابلها مالكوم بتصويبة داخل الشباك.
صناعة من سافيتش.. والثاني من مالكوم 🔥⚽️
الهلال 2 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/BzvPEK1Y39
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
وقلص جوستافو كويار الفارق للشباب بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ثلاثية تصل بالهلال إلى النهائي العربي🏆
شاهد أهداف المباراة ⤵️⚽️#الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7vn6NWUNro
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الشرطة العراقي، بنتيجة هدف دون مقابل.