بـ10 لاعبين.. الهلال‬⁩ يفوز على الشباب بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان

ضرب الهلال موعدًا مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد فوزه بعشرة لاعبين على الشباب بنتيجة 3-1.

أقيمت المباراة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

جاء هدف الهلال الأول بالدقيقة 9 من أحداث الشوط الأول بعد عرضية مميزة عن طريق ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لتصل إلى داخل منطقة الجزاء ويرتقي محمد كنو برأسية قوية تسكن شباك حارس الشباب.

أول أهداف الديربي للهلال عن طريق كنو⚽️ الهلال 1 × 0 الشباب #الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mDJDe9hdbD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

وتلقى عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 25، بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي مالكوم الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 45+3، بعد عرضية من جانب سعود عبدالحميد أرسلها سافيتش برأسية قابلها مالكوم بتصويبة داخل الشباك.

وقلص جوستافو كويار الفارق للشباب بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الشرطة العراقي، بنتيجة هدف دون مقابل.