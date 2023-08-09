رسميًا.. الاتفاق يعلن التوقيع مع المدافع الاتحادي حمدان الشمراني

أعلن نادي الاتفاق رسمياً، الأربعاء، تعاقده مع مدافع الاتحاد حمدان الشمراني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وينوي الاتفاق من خلال تلك الصفقة دعم مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد.

وتمت الصفقة بنظام الإعارة، لرغبة إدارة نادي الاتحاد في عودة اللاعب بعد نهاية الموسم.

وكان البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، قد أكد أن الشمراني ليس من بين خياراته في الموسم الجديد.

في سياق أخر، قامت إدارة الاتفاق برقع ملفات التوقيع مع الصفقات المحلية والأجنبية الجديدة في صفوف الفريق إلى لجنة الاحتراف.

جاء ذلك بعدما تحصل النادي الاتفاقي بشكل رسمي على شهادة الكفاءة المالية.

هيندرسون يحمل شارة القيادة

واختار مدرب الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد، مواطنه جوردان هيندرسون، لحمل شارة القيادة، على أن يكون المخضرم محمد الكويكبي اللاعب الثاني في حال مشاركتهما سويًا في القائمة الأساسية للمباريات.

وتقبل الكويكبي الذي حمل شارة القيادة للاتفاق في السنوات الأخيرة قرار المدرب، معتبراً أن الأهم هو مصلحة الفريق.

وأشاد جيرارد بالكويكبي، معتبراً أنه من أهم الأسماء المؤثرة بصفوف الاتفاق، ويعول عليه وعلى بقية المجموعة لتقديم أفضل صورة الموسم المقبل.