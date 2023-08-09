خيسوس: الهلال الأفضل هجوميًا “بدون مهاجمين” (فيديو)

يتمنى البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال، تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث أشار إلى أن هذا النهائي هو رقم 24 في مسيرته كمدرب.

وتأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوزه على الشباب بنتيجة (3 - 1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسيلتقي الهلال في المباراة النهائية نظيره النصر في قمة سعودية خالصة، السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الشباب: "نحن الأفضل هجومياً في البطولة رغم أننا لا نملك مهاجم حقيقي".

وأضاف: "لعبنا مباراة من الناحية التكتيكية مستواها عالٍ، وبعد الطرد صعبت علينا المهمة، ولكن رغم ذلك أضفنا هدفين".

خورخي خيسوس - مدرب #الهلال :

نحن أفضل فريق هجومي في البطولة بدون رأس حربة صريح#الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cV9fXD5rHE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023

في المقابل، قال الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الشباب، في المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين قدموا مستوى مميزاً في البطولة، لا يمكن توجيه اللوم لهم".

وتابع كايزر: "في الفترة القادمة سنتعاقد مع لاعبين، وسيظهر الفريق بشكل قوي".

واختتم: "الهدف الثاني لفريق الهلال حسم المباراة، ولم نظهر بشكل جيد في أول عشر دقائق من المباراة".