ديربي الهلال والنصر يعود عربيًا بعد 22 عامًا

ضرب الهلال والنصر موعدا مرتقبا بينهما في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليعود الديربي العربي بينهما بعد غياب 22 عاما.

وحقق الهلال فوزا مستحقا على مواطنه الشباب بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي للمسابقة، فيما فاز النصر على الشرطة بهدف نظيف، ليصل الفريقان إلى نهائي البطولة العربية 2023.

ويلتقي الهلال أمام غريمه الأزلي النصر يوم السبت المقبل في المباراة النهائية على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولة العربية

وسبق أن التقى قطبا العاصمة السعودية الرياض ضد بعضهما البعض في 3 مباريات سابقة بالبطولة العربية.

وكانت المرة الأولى عام 1995، حين التقى الفريقان في نصف النهائي واستمر التعادل السلبي لمدة 120 دقيقة، ليصلا إلى ركلات الترجيح.

وتفوق الهلال على النصر في ركلات الترجيح، ليصل إلى النهائي ويحقق اللقب على حساب الترجي التونسي.

وتكرّرت المواجهة المباشرة في نهائي بطولة الأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000، حيث تمكن الهلال من التتويج باللقب بعد الفوز (2-1) على النصر، في مباراة امتدت لأشواط إضافية وانتهت بهدف ذهبي سجله عبدالله الجمعان من ركلة جزاء.

وفي العام التالي، جمعت بطولة النخبة العربية بين الهلال والنصر مرة أخرى، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، مع العلم أن البطولة أقيمت من دوري من دور واحد بمشاركة 4 فرق، وتمكن "الزعيم" من الحصول على اللقب بعد تصدر الترتيب بـ5 نقاط متفوقا بفارق الأهداف.

والمفارقة أن الهلال كلما واجه النصر في بطولة عربية، تُوج بها.

الهلال سادس نهائي

تأهل الهلال إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته في البطولات العربية للأندية، بعدما سبق أن تأهل قبل مواجهة أمس 5 مرات إلى المباريات النهائية.

كان أول النهائيات في عام 1989 وخسره أمام الوداد المغربي 1-3، وفي 1994 تأهل إلى النهائي في البطولة ذاتها بعد أن هزم الاتحاد السعودي بركلات الترجيح 4-3، وكرر الأمر ذاته في 1995 النسخة التي تليها بالبطولة نفسها أمام الترجي 1-0.

ثم عاد الهلال عام 2000 ليتأهل إلى نهائي بطولة الأندية أبطال الكؤوس ويلاقي النصر بالرياض ويفوز بالهدف الذهبي 2-1، في حين كان آخر نهائي في بطولة كأس زايد 2019 وقتها خسر من النجم الساحلي التونسي 2-1.

النصر ثاني نهائي

وعلى الجانب الآخر، وصل النصر إلى النهائي للمرة الأولى تاريخيًا في هذه البطولة، والثانية إجمالًا في مختلف المحافل العربية.

وسبق للأصفر خوض نهائي عربي واحد من قبل، في كأس الكؤوس 2000، وهو الذي خسره بنتيجة 1-2 أمام الهلال بالهدف الذهبي، ليتواجه قطبا الرياض ذاتهما مجددًا في نهائي هذه البطولة.