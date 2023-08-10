حساب المواطن يودع 3.7 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد دفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، عن إيداع 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، موضحًا أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

تفاصيل الدفعة الـ 69 | 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس. pic.twitter.com/Lswf1qTu5A — حساب المواطن (@citizenaccount) August 10, 2023

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال، منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالاً.

171 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس.https://t.co/ThAq9WXshn pic.twitter.com/RIzFkTbIQj — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) August 10, 2023

وأوضح الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، فيما بلغ عدد المستفيدين من التابعين 8.3 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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