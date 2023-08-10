نيوم تختار “آي أم جي IMG” لإدارة نادي وملعب الغولف العالمي في سندالة

أعلنت نيوم اليوم، عن عقدها شراكة مع شركة "آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف"، الرائدة في هذا المجال، في خطوة تمهد لافتتاح أول نادي وملعب غولف بمستوى عالمي، يُقام على جزيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على شاطئ جزيرة "سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

وجرى اختيار شركة "آي إم جي IMG" لتقديم خدمات ما قبل الافتتاح لنادي الغولف والتسويق له وإدارته، حيث سيكون موقعاً حصرياً متاحاً على مدار العام، مما يسهم في تعزيز تجربة رياضة الغولف وانتشارها على مستوى الشرق الأوسط.

وسيقدم ملعب الغولف في سندالة، الذي قام بتصميمه مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور، تجربة فريدة للزوار، سواء من الهواة واللاعبين الشباب أو من ذوي الخبرة ومحترفي اللعبة.

الأعمال الإنشائية تتقدم بوتيرة متسارعه في جزيرة سندالة الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة في #نيوم ، ومن المتوقع إفتتاح الجزيرة عام 2024 🇸🇦🤩🏝 pic.twitter.com/F8asGOwM0j — قريباً في السعودية (@SoonSaudi) August 3, 2023

وسيحتوي الملعب الواقع على مساحة 6,474 ياردة (5,920 متراً) على 9 حفر، مخصصين لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، إضافة إلى مسار لتنقل عربات الغولف بطول 280 متراً، كما سيتم استخدام أحدث التقنيات لتتبع الكرة وتسجيل البيانات الإحصائية أثناء ممارسة رياضة الغولف، ومن المقرر أيضاً أن يكون الملعب معتمداً من منظمة الغولف للبيئة (GEO)، ما يعني الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.

وسيوفر نادي الغولف خيارات عضوية متعددة للزوار للاستمتاع بأفضل المرافق والمعدات والخدمات، بما في ذلك صالة رياضية فاخرة، ومسبح بحجم أولمبي، ومنتجع صحي راقي، وملاعب رياضية، وركن خاص للضيافة، فيما ستضم أكاديمية سندالة للغولف مرافق عديدة مزودة بأحدث التقنيات؛ للتدريب وتطوير المهارات في رياضة الغولف.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم أنتوني فيفيس: "ستكون سندالة أول وجهة في نيوم تفتح أبوابها للعالم، وستقدم تجربة جديدة للغولف لا مثيل لها"، مضيفاً: "نحن فخورون بالعمل مع آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف؛ لتحويل رؤية مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور في التصميم إلى واقع ملموس في سندالة".

جانب من اعمال انشاءات المباني في جزيرة #سندالة في #نيوم، حيث يجري العمل على بناء عدد من الفنادق ونادي لليخوت ومنتجع صحي، و51 متجراً عالمياً، بالإضافة مرسى سندالة، وستستقبل الجزيرة الزوار في بداية العام القادم. pic.twitter.com/nqUf04H01b — 2030 PROJECTS (@OXLES_) August 8, 2023

من جانبه، قال نائب رئيس "آي إم جي IMG" لخدمات ملاعب الغولف، راسل هانا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع جزيرة سندالة في نيوم، ونرحب بها بكل فخر في محفظتنا المتنامية من النوادي والمنتجعات ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم, إن رؤية نيوم لهذه الوجهة الجديدة المذهلة تجعلها المشروع المناسب للاستفادة من خبرات "آي إم جي" ومواردها", مضيفاً: "لدينا توقعات كبيرة لنادي جزيرة سندالة للغولف، ونتطلع إلى تقديم الدعم لتحقيق رؤية نيوم من خلال إنجاز أحد أكثر الملاعب تميزاً في المنطقة".

وستضم "سندالة" نادياً شاطئياً، ومركزاً للأنشطة البحرية يقدم مغامرات وتجارب استثنائية فوق سطح الماء وفي أعماق البحر الأحمر، إضافة إلى ثلاثة فنادق فاخرة بما فيها منتجع "فور سيزونز" وأول فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف" الدولية في المملكة .

ويتم تطوير الجزيرة بأساليب تراعي أعلى معايير الاستدامة، حيث أن "استديو لوكا ديني" الإيطالي الرائد في التصميم المعماري Luca Dini Design & Architecture، استوحى تصاميم الجزيرة من الشعاب المرجانية والمناظر الساحرة للبحر الأحمر المحيطة بها.

وستقدم "سندالة" تجارب رائعة لتناول الطعام، في مطاعم يديرها طهاة عالميون حائزون على "نجمة ميشلان" يقدمون فيها أطباقاً مبتكرة، إضافة إلى متاجر للتجزئة الفاخرة، ومرسى فائق الفخامة يضم 86 رصيفاً لليخوت التي يصل ارتفاعها إلى 50 متراً، إضافة إلى مراسي بحرية مخصصة لليخوت الفاخرة التي يصل ارتفاعها إلى 180 متراً.

وبسبب موقعها المثالي كبوابة استثنائية للبحر الأحمر، ستعيد سندالة تعريف تجربة الرحلات البحرية الفاخرة، وستقدم مفهوماً جديداً للسفر والسياحة، وستكون "سندالة"، وهي واحدة من بين مجموعة الجزر في ساحل نيوم، أول وجهة لليخوت الحديثة والفاخرة في البحر الأحمر. ومن المقرر افتتاح الجزيرة في الربع الأول من عام 2024، لتكون أول وجهة تستقبل الزوار في نيوم، وتقدم للعالم نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل المعيشة لاحقاً في مختلف مناطق نيوم.

يذكر أن "آي إم جي" لخدمات ملاعب الغولف، تعد شركة عالمية رائدة في تصميم وتطوير وتسويق وإدارة ملاعب الغولف ذات المستوى العالمي، ولأكثر من 30 عامًا، وضعت المجموعة معياراً للريادة والتميز في تصميم وإدارة ملاعب ونوادي الغولف، حيث يقدم فريق خدمات ملاعب الغولف التابع لـ"آي إم جي" حاليًا مجموعة متنوعة من خدمات الإدارة والتسويق لأكثر من 25 ناديًا ومنتجعًا حائزًا على جوائز.