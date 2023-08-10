السفارة السعودية في اليابان: جميع المواطنين بخير ونتابع آثار الأعاصير

أكدت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الخميس، على سلامة جميع المواطنين السعوديين في اليابان مع استمرار الرياح العاتية المصاحبة لإعصار خانون الذي يضرب اليابان.

وذكرت السفارة السعودية في اليابان عبر حسابها على موقع "X" (تويتر سابقًا) أنها: "تتابع آثار الأعاصير، وتواصل متابعة الأعاصير المحتملة خلال نهاية الأسبوع، وتهيب بالمواطنين اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل 09055833862".

تتابع السفارة آثار الأعاصير، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين ولله الحمد، كما تواصل متابعة الأعاصير المحتملة خلال نهاية الأسبوع، وتهيب بالمواطنين اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862 pic.twitter.com/6Tn9r3nWkd — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) August 10, 2023

واجتاحت العاصفة خانون جنوبي اليابان، وتسببت بإصدار إنذار بأعلى مستوى في بعض أنحاء منطقة ميازاكي الجنوبية. وظل التيار الكهربائي مقطوعًا حتى صباح الخميس عن أكثر من عشرة آلاف منزل في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان.

وصدرت تحذيرات من الانهيارات الطينية في بعض مناطق مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما، وألغيت مئات الرحلات الجوية منذ منتصف الأسبوع الجاري بسبب إعصار خانون.

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