سفير المملكة لدى الأردن يستقبل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة اليوم، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
استقبل سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري في مكتبه بالسفارة اليوم، #المفتي_العام_للقدس_والديار_الفلسطينية خطيب #المسجد_الأقصى الشيخ #محمد_حسين.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.🇸🇦🇵🇸🇯🇴 pic.twitter.com/nHw1quM0Q7
— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) August 10, 2023