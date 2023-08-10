سفير المملكة لدى الأردن يستقبل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة اليوم، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.