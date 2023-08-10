نجا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، من محاولة اغتيال بعد تعرّض سيارته لإطلاق نار في منطقة الحازمية، ونقل بعدها الوزير إلى منطقة آمنة. وأكدت تقارير لبنانية أن سيارة وزير الدفاع تعرضت لرصاصة واحدة وقد تكون "طائشة". الجيش يتابع محاولة اغتيال

أشار وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إلى أن الجيش يتابع موضوع محاولة اغتيال وزير الدفاع ومن المبكر الحديث عن علاقة لها مع أحداث الكحالة.

وأكد مولوي التنسيق بشكل دائم مع الجيش لحماية السلم الأهالي فالشعب لا يريد سوى الجيش الشرعي، على حد قوله.,

وأضاف أن قيادة الجيش تفعل ما يجب فعله تحت إشراف القضاء، ولا يمكن للجيش التصرف بمضبوطات شاحنة الكحالة دون إذن قضائي، مشددا على أن أي تجاوز للشرعية هو مصدر قلق للسلطات.