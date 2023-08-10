البيان الختامي لقمة إيكواس: نحمل “الانقلابيين” مسؤولية سلامة رئيس النيجر المحتجز

أكد البيان الختامي لقمة "إيكواس"، الخميس، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة رفضها الانقلابيون في النيجر.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

وعقدت القمة التي استضافتها نيجريا، الخميس، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

محادثات مغلقة

وعُقد الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

اقرأ أيضا:

المجلس العسكري في النيجر يعلن تشكيل حكومة جديدة للبلاد