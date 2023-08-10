بايدن يعلن هاواي “منطقة كوارث”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، هاواي "منطقة كوارث" بعد الحرائق الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 36 شخصاً على الأقل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، مفرجاً عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن "وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق".

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