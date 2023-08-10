بيراميدز المصري يعلن تعاقده مع لاعب الوسط مهند لاشين

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن ضم مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر لصفوف الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وقال إنّه ضم لاشين في أولى مراحل اتفاق تعاون مشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث يلعب بيراميدز في دوري الأبطال، ويشارك فيوتشر في كأس الاتحاد الأفريقي.

وكان لاشين قد سبق له اللعب في صفوف بيراميدز، قبل أن يرحل عنه في عام 2019 إلى طلائع الجيش ومنه إلى فيوتشر حيث حقق مع الأخير لقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي.

73 نقطة

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف الأهلي حامل اللقب والذي فاز بالدوري للمرة 43 في تاريخه.

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