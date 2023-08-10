الإكوادور.. عصابة «لوس لوبوس» تتبنى اغتيال مرشح رئاسي

تبنت عصابة إجرامية في الإكوادور عملية اغتيال مرشح رئاسي، يحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث الشعبية في البلاد.

وأعلنت عصابة "لوس لوبوس" الإكوادورية مسؤوليها عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو الذي لقي حتفه، يوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.

جريمة سياسية

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة X تويتر سابقا، 20 رجلًا يحملون أسلحة في أيديهم، ويقرون بتحمل "مسؤولية مقتل" فيلافيسينسيو.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو اغتيال مرشح رئاسي بأنه "جريمة سياسية" ومحاولة لتعطيل الانتخابات. وبحسب استطلاعات الرأي، احتل فيلافيسينسيو يمين الوسط المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث الشعبية.

لقي المرشح في الانتخابات الرئاسية للإكوادور فرناندو فييافيسينسيو مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو. وتعهد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله. وقال: "لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

الجريمة لن تمر دون عقاب

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن فييافيسينسيو، وهو نائب سابق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه كان سيحصل على 7,5 % من الأصوات، لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.

وكتب لاسو على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

وقال إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.

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