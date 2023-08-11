ريو فرديناند يدافع عن انتقال النجوم للدوري السعودي

عاد ريو فرديناند، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد السابق، مرة أخرى ليدافع عن اللاعبين الذين ينتقلون إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أندية دوري روشن السعودي كانت نقطة الحديث خلال الميركاتو الجاري بعد تعاقدهم مع عدد كبير من النجوم العالمية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، غير أن ذلك عرَّضهم لبعض الانتقادات من الأوروبيين.

وقال ريو فرديناند في تصريحات لموقع "JOE": "كل من يكتب هذه القصص السلبية، إذا طرقت على بابهم هذه الفرصة في تلك الصناعة أو في حياتهم، فلن ينظروا إلى الوراء".

وأضاف: "إنها مغامرة، إنهم يحصلون على مكافآت مالية جيدة للغاية، ولا يغيرون حياتهم فقط، بل حياة الأجيال القادمة من أسرهم، "لقد حصلوا على فرصة لتجربة شيء مختلف للغاية، ثقافة جديدة، بيئة جديدة، الشيء الوحيد المختلف هو أنه مكان لم نتخيل أبدًا أننا نتخذ تلك الخطوة بالانتقال إلى هناك".

كما قارن الدولي الإنجليزي السابق بين اللاعبين الذين ذهبوا إلى الدوري السعودي وبين انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضح: "انظروا إلى الفارق بين تعامل وسائل الإعلام مع ذهاب ميسي إلى ميامي وذهاب كريستيانو رونالدو إلى السعودية أو كريم بنزيما أو رياض محرز، هناك تمزيق تام".

وواصل: "انتقل ميسي إلى مكان آخر ذهب إليه الآخرون، مثل ديفيد بيكهام وروبي كين وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وواين روني، لقد ذهبوا جميعًا إلى أمريكا وقد تم الإشادة بذلك، هل نقول أن أمريكا مثالية؟".

وأكمل: "هذا ما أقوله، لكنهم ينشرون ذلك بطريقتهم، سيوحى لك في الإعلام بأن (أمريكا المثالية، والسعودية الوحش المطلق)، هذه هي الطريقة التي تم نشر الأمر بها، معظم البلاد أو كلها لديها نوع من الإجراءات السلبية في بعض الأحيان، ولا يوجد أي منها مثالي".

وعندما سئل عما إذا كان سينتقل إلى السعودية إذا لم يعتزل كرة القدم، أتم فرديناند تصريحاته قائلا: "سأكون هناك، سأكون في السعودية الآن، سأقول إذا كنت تريدني أن أسبح هناك، فسأسبح!".