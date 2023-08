هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الإنجليزي هاري كين وافق على الانتقال من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن هاري كين سيوقع على عقد مدته أربع سنوات مع بايرن ميونخ.

وأضافت أن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا حصل على الضوء الأخضر للسفر إلى ميونخ والخضوع للفحص الطبي.

ومن المتوقع أن يرتدي قائد منتخب إنجلترا القميص رقم 9 مع بطل الدوري الألماني.

🚨 Harry Kane given approval by Tottenham to complete Bayern Munich move. 30yo set to fly to Germany this morning + do medical before signing 4yr deal later today. #FCBayern plan for England captain to wear No9 shirt @TheAthleticFC after @Plettigoal #THFC https://t.co/LPAkVUiF9E

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 11, 2023