التأمينات الاجتماعية: 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية في يوليو الماضي

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر يوليو الماضي بلغ أكثر من 10.7 مليار ريال.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في نشرتها الدورية الشهرية، أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تجاوزت 78 مليون ريال، فيما بلغت المنافع المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 15.5 مليون ريال.

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وأوضحت المؤسسة، أنه تم خلال الفترة من 1 - 31 يوليو 2023م إنجاز أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، فيما بلغ عدد زوّار الموقع الإلكتروني للمؤسسة أكثر من 1.9 مليون زائر، بينما تخطى عدد المسجلين الجدد في البوابة حاجز الـ 124 ألف مستخدم.

كما كشفت المؤسسة، أن أكثر من 163 ألف عميل من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل، استفادوا من قنوات خدمة العملاء المقدمة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 23.1 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة (واتساب) أكثر من 12.7 ألف عميل.

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كما بلغت الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة (إكس) أكثر من 20.6 ألف استفسار، فيما استقبلت المؤسسة أكثر من 72 ألف اتصال عبر مركز الاتصال.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المحادثات الفورية أكثر من ألف مستفيد، وبلغ عدد محمّلي تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 128 ألف مستفيد جديد، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي (أمين) أكثر من 33.9 ألف مستخدم.

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