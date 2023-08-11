بعد تعرضه لإعياء.. شؤون الحرمين توضح الحالة الصحية للشيخ المعيقلي

أوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث اليوم 24 محرم 1445 هـ خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث، أن إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، قد أصيب ببعض الإعياء والإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

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والمتحدث الرسمي للرئاسة يطمئن الجميع بأن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة.

وتعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية، حالت دون استكمال إمامته صلاة الجمعة بالحرم المكي، اليوم.