مدرب الهلال: جاهزون لمباراة النصر.. وسنخوض لقاء عالميا بكل المقاييس

أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال، اليوم، جاهزية فريقه لمواجهة غريمه النصر في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، معتبرا أن طرفي لقاء حسم اللقب هما الفريقان الأفضل في البطولة.

وقال في مؤتمر صحفي عشية مواجهة وصيف بطل دوري المحترفين النصر: "لاعبو فريقي على أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة سيشاهدها العالم بأسره، بالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس".

تأهل أفضل فريقين في البطولة

وأضاف جيسوس "من وجهة نظري، تأهل أفضل فريقين في البطولة للنهائي".

وتابع "فريقنا استحق التأهل للمباراة النهائية ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه"، مضيفا: "يملك الفريقان نجوما على أعلى المستويات قادرون على صناعة الفارق الفني في أي وقت".

وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي ما جذب الاهتمام بالمسابقة وأنديتها.

وخسر الهلال نهائيي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في الموسم المنصرم، بينما اعتلى النصر صدارة دوري المحترفين لأسابيع لكنه أهدر الصدارة واكتفى بالمركز الثاني خلف الاتحاد المتوج باللقب.

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