6 مدربين.. الدوري السعودي بالصبغة البرتغالية

يشهد الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في الموسم الجديد 2023-2024 تواجد عدد كبير من المدربين البرتغاليين، ما يصبغ المسابقة بـ"الصبغة البرتغالية".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة.

ومن بين 18 فريقًا تستعد للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، هناك 6 فرق، وهو ما يمثل الثلث، يقودها مدربون برتغاليون.

6 مدربين برتغاليين في الدوري السعودي

ويقود الهلال جورجي جيسوس، بعدما عاد المدرب البرتغالي إلى قلعة "الزعيم" في ولاية ثانية بعد فترة أولى لم تستمر طويلًا في 2018.

وتعاقد الهلال مع جيسوس هذا الصيف، وخاض المدرب مع الفريق الأزرق عدة مباريات ودية، إضافة إلى مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

أما النصر فلجأ إلى لويس كاسترو، حيث تعاقد معه النادي خلال الصيف، تحضيرًا للموسم الجديد.

ويشكل كاسترو ثنائيًا برتغاليًا مع القائد كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي.

من جانبه، احتفظ الاتحاد بمدربه نونو سانتو، الذي قاد الفريق للعودة إلى منصة تتويج الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز بلقب الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يقود سانتو فريق "النمور" في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك، يستمر بيدرو إيمانويل في قيادة فريق الخليج للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري يلو في الموسم الماضي.

وتعاقد بيدرو إيمانويل مع الخليج في يونيو 2022، ويتطلع لتحسين مركز الفريق في الدوري خلال الموسم الجديد.

كذلك الأخدود، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، يعتمد هو الآخر على مدرب برتغالي، هو خورخي ميندوزا.

ميندوزا استطاع قيادة الأخدود للتأهل إلى دوري المحترفين هذا الموسم، ويعوّل عليه الفريق من أجل البقاء في الموسم الجديد.

الصاعد الآخر الحزم هو الآخر تحت قيادة برتغالية، تتمثل في فيليبي جوفيا، الذي استطاع قيادة الفريق للصعود.

وتولى جوفيا مهام تدريب الأخدود في 2022، وسيستمر معه في الموسم الجديد أيضًا.