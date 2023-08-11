ضربة روسية كانت ستقضي على حلم أوكرانيا بامتلاك “إف 16”

كشفت أوكرانيا اليوم الجمعة، عن محاولة روسيا استهداف الطيارين الأوكرانيين الذين كانوا يستعدون لخوض التدريبات على طائرات "إف-16".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن محاولة الاستهداف تمت باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".

وأوضح أن مطار ستاروكونستانتينوف في مدينة خميلينسكي "الآن يعاني من عواقب الضربات التى استهدفته".

تحالف لتدريب الطيارين على طائرة F-16

وتابع: "في منطقة إيفانو فرانكيفسك. تعرض طيارونا الشباب الذين سيذهبون قريبا للدراسة على طائرة F-16، للهجوم".

وأبرز: "لقد أرادوا ضرب طيارينا وحرماننا من احتمال التحول إلى التكنولوجيا الغربية.. هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الروس هذا المطار، لكنهم فشلوا في ضربه اليوم".

وفي يوليو الماضي، أعلنت أوكرانيا تشكيل "تحالف" يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات "إف-16".

وطالما طالبت أوكرانيا الولايات المتحدة بتزويدها بـ"إف-16"، معتبرة أنها ضرورية لتتمكن من مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضدها.

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