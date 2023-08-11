نقل مواطنة سعودية من تركيا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا - إسطنبول، اليوم الجمعة، نقل مواطنة عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجها.

في إطار حرص وزارة الخارجية

على رعايةوخدمة المواطنين السعوديين بالخارج

وانطلاقا من المهام المناطةبالقنصلية

قامت القنصلية اليوم بنقل مواطنه عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لإستكمال علاجها وقد رافقها بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين

مع صادق الدعوات لها بتمام الشفاء العاجل. pic.twitter.com/3uNvZek0OE — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) August 11, 2023

وبينت القنصلية أن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقا من المهام المناطة بالقنصلية.

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