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نقل مواطنة سعودية من تركيا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي

11 أغسطس 2023 · < 1 minutes
طائرة الإخلاء الطبي
طائرة الإخلاء الطبي

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا - إسطنبول، اليوم الجمعة، نقل مواطنة عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجها.

 

 

وبينت القنصلية أن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، وانطلاقا من المهام المناطة بالقنصلية.

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