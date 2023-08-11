مدرب بايرن ميونيخ يؤكد العمل على صفقة هاري كين “بشكل مكثّف”

كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، أن النادي البافاري يعمل على إنهاء صفقة ضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف.

وقال توخيل، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة بمناسبة مباراة لايبزيج في نهائي كأس السوبر الألماني، |نعمل على الصفقة بشكل مكثف، هذا أقصى ما يمكنني تأكيده. وفقًا للوضع الحالي لا يوجد اتفاق، وإذا لم يحدث اتفاق، فمن ثم لن يقول للمدرب أي شيء لأنه ليس لاعبه".

وأضاف المدرب الألماني "نحاول الحصول على خدمات هاري كين، وإخراجه من إنجلترا، هذا يلخص كل شيء، إنها عملية تستغرق بعض الوقت".

ورغم تصريح توخيل بأن الصفقة قد تستغرق وقتًا، توقعت تقارير صحفية أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت تقارير أن هاري كين وافق على الانتقال لبايرن ميونيخ بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية، وحصل المهاجم الدولي على إذن من توتنهام للسفر إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبي.

ومن المقرر أن يوقع هاري كين على عقد لمدة 4 أعوام يساوي 25 مليون يورو (5ر27 مليون دولار).

صفقة كين تسجل رقمًا قياسيًا

وكان كين هدفا رئيسيا لبايرن ميونيخ لعدة أسابيع، ولكن النادي البافاري احتاج لتقديم 4 عروض لكي يوافق توتنهام على رحيله.

وتعتبر الصفقة قياسية في الدوري الألماني (بوندسليجا) والتي تتفوق على الصفقة القياسية التي كان بايرن أبرمها في عام 2019 عندما تعاقد مع لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، مقابل 80 مليون يورو.

وصعد كين من أكاديمية توتنهام، وأصبح هداف الفريق التاريخي بتسجيله 280 هدفا في 435 مباراة.

ويحتل كين المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين في حقبة الدوري الممتاز، حيث سجل 213 هدفا منذ مشاركته الأولى في عام 2012، علما بأن آلان شيرر يتصدر الترتيب برصيد 260 هدفا.

كما أن كين هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفا.