جوارديولا وهالاند يكشفان كواليس “الحديث الغاضب”

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، كواليس حديثه الغاضب مع مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند في مواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي على بيرنلي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من عمر الموسم الجديد للمسابقة 2023-2024.

ورغم تسجيل إرلينج هالاند هدفين خلال الشوط الأول، لكن عدسات الكاميرات التقطت حديثا غاضبا لجوارديولا مع مهاجمه النرويجي بين الشوطين، حتى أن المدرب بدا منفعلا من المصور ليدفع الكاميرا لاتجاه آخر.

Pep Guardiola and Erling Haaland have an interesting interaction at half-time! 👀#beINPL #BURMCI pic.twitter.com/lWbMHTVgUh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 11, 2023

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة عن تلك اللقطة: "كان يريد أن تأتيه الكرة من الخلف وهذه الكرة لم يكن ينبغي لها أن تكون وراءه. أحيانا يجب عليك أن تنتظر حتى تجد اللحظة المناسبة".

وأضاف: "برناردو سيلفا كان محقا في عدم منحه الكرة بالدقائق الأخيرة من الشوط، لكن هالاند لم يكن منزعجا وكذلك أنا، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لذلك لا تكونوا دراميين".

من جانبه، رفض إرلينج هالاند تضخيم الأمر حول حديث جوارديولا الغاضب معه، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر للعب تحت قيادة المدير الفني الإسباني

وعلَّق هالاند قائلا: "أشعر بالفخر للعب تحت قيادة بيب جوارديولا ولا أعتقد أن هناك شخص أفضل للعمل تحت قيادته حاليًا كلاعب شاب".

وأنهى قائلا: "لا تنسوا أنني ما زلت صغيرًا بالعمر، وعلي الاستمرار بالعمل و الاستمتاع بالفوضى من حولي".