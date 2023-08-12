إخلاء برج إيفل في وسط باريس إثر إنذار أمني

تقرر اليوم السبت، إخلاء برج إيفل في وسط العاصمة الفرنسية باريس إثر إنذار أمني.

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 مليون زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

إجراء نادر الحدوث

وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.

بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

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