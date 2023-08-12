الطائي يحقق فوزًا صعبًا على ضمك في الدوري السعودي

خطف الطائي انتصارًا مثيرا من ضيفه ضمك بهدف واحد دون رد مساء اليوم السبت في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي).

ويدين الطائي بالفضل في هذا الفوز لعبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 79.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائي كان أنهى مشواره في الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز التاسع، في المقابل جاء ضمك في المركز الثامن.

ويلتقي الطائي في الجولة الثانية من الدوري السعودي مضيفه الاتحاد يوم السبت المقبل، بينما يلعب ضمك مع الرياض الخميس المقبل.

كان البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي الجديد، قاد فريقه لتحقيق فوز مستحق على مضيفه الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم الجمعة بافتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

واحتاج فيرمينو 6 دقائق فقط على بداية المباراة ليسجل هدفه الأول من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية متقنة.

وأضاف المهاجم البرازيلي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 10، بعد تمريرة عرضية أرضية من رياض محرز.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ5 دقائق، تمكن الحزم من تقليص الفارق عن طريق فينا دي سوزا، الذي استغل خطأ فادح من السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي.

لكن فيرمينو أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، ليوقّع على أول "هاتريك" في المسابقة هذا الموسم.