لعنة المباريات النهائية تعود لمطاردة الهلال

عادت لعنة المباريات النهائية لتضرب الهلال من جديد في عام 2023، بعد خسارة الفريق على يد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وانهزم الهلال على يد النصر بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت بمدينة الطائف.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين، واستطاع النصر أن يحسم اللقب بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، بينما لم يستفد الهلال من هدف ميشاييل.

ولم تكن هذه هي المباراة النهائية الأولى التي يخسرها الهلال في عام 2023.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى 4 مباريات نهائية في عام ميلادي واحد، بعدما بلغ المباراة النهائية في كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، وكأس الملك، وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وخسر الهلال 3 مباريات نهائية، مقابل تتويجه بلقب محلي وحيد.

وخسر الهلال على يد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 3-5.

ثم تعرض لخسارة جديدة في نهائي دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 1-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لكن "الزعيم" تمكن من الفوز بالنهائي الثالث، إذ هزم الوحدة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من المباراة.

وبعد أن ابتسمت المباريات النهائية للهلال، عاد الفريق الأزرق ليتلقى هزيمة جديدة أمام النصر اليوم.