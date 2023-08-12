“السديس” يزور “المعيقلي” للاطمئنان على صحته

حرص الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي على زيارة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، للاطمئنان على صحته.

ورافق رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدد من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام، هم: الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، والشيخ الدكتور عبدالله الجهني، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري، للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به الجمعة الماضية أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

الشيخ السديس يطمئن على صحة الشيخ المعيقلي

واطمأن الشيخ السديس على صحة الشيخ المعيقلي داعيًا المولى أن يمنَّ عليه بالشفاء والصحة.

من جهته، أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة، مؤكدًا أن سؤاله واطمئنانه كان لهما الأثر الطيب، مثمنًا حرصه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

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