سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل أمام لوريان

خيم التعادل السلبي على مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وغاب كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، عن المباراة في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بقائه بالنادي، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.

وأهدر باريس سان جيرمان، حامل لقب الموسم الماضي، والذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، فرصة بداية الموسم الجديد بتحقيق الفوز على لوريان.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل منهما بنقطة.

وفي مباراة أخرى السبت، قلب مارسيليا تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ستاد ريمس، ضمن نفس الجولة.

وتقدم ريمس في الدقيقة العاشرة عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك عز الدين أوناحي التعادل لمارسيليا في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 73 سجل فيتور أوليفيرا الهدف الثاني لمارسيليا.

وكانت مباريات الدوري الفرنسي قد انطلقت الجمعة حيث تعادل نيس وضيفه ليل 1-1.