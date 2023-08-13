زلزالان يضربان منطقة قريبة من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية

ضرب زلزالان صباح اليوم الأحد، منطقة قريبة من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى الزلزال الأول بلغت قوته 2.7 درجة على مقياس ريختر ووقع بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي عند خط عرض 41.3 درجة شمالاً وخط طول 129.19 درجة شرقًا على عمق 15 كيلومترًا.

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بلغت قوة الزلزال الثاني 2.3 درجة ووقع على بعد 42 كيلومترا شمال غرب كيلجو، عند خط عرض 41.31 درجة شمالاً وخط طول 129.16 درجة شرقًا على عمق 5 كيلومترات.

الجدير بالذكر أن مدينة كيلجو يوجد بها موقع بيونجيوري للاختبارات النووية، والذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية.