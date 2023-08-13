أنشيلوتي يثني على بيلنجهام.. ويرفض الحديث عن كيبا

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على فوز فريقه على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد مساء السبت في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "قدمنا مباراة جيدة، ولاسيما في الشوط الأول الذي شهد إيقاعاً قويا، في الشوط الثاني تراجع الإيقاع وكذلك هيمنتنا، لكننا لعبنا بشكل جيدً دفاعياً".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "من الواضح اننا أكثر حسماً وأقوى دفاعياً عندما يلعب الفريق بالتزام جماعي، لقد لعب الفريق بشكل جيدً، تمركز بشكل جيد وكان قوياً في المواجهات الفردية، استحوذنا على كرات كثيرة في الشوط الأول، الفريق سعيد باللعب بهذه الطريقة وقد لعبنا جيداً دفاعياً".

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن بيلينجهام؟

وأشاد أنشيلوتي بالوافد الإنجليزي الجديد جود بيلينجهام الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي، وقال عنه "إنه لاعب رائع، يمتلك شخصية كبيرة وقد تكيّف بسرعة كبيرة مع نظام الفريق، يبدو وكأنه معنا منذ وقت طويل وهو لاعب رفيع المستوى".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن الإصابة التي تعرض لها إيدير ميليتاو، وقال "أصيب بالتواء في الركبة، سنقيّم إصابته في الساعات المقبلة، أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، نحن قلقون ولا نستبعد أي سيناريو".

كما أكد أنشيلوتي قناعته التامة بوجود الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في خط وسط الريال وقال "هما جزء من فريق رفيع المستوى، لا يمكنني القول بانهما سيكونان على مقاعد البدلاء، هما لاعبان مهمان جداً، اخترت اليوم تشكيلة المباراة، لكني قد أغيرها الأسبوع المقبل".

ورفض أنشيلوتي الرد على التكهنات المثارة حول اقتراب الإسباني كيبا اريزابالاجا حارس تشيلسي الإنجليزي من الانتقال للنادي الملكي، وأوضح "ليس لاعباً في ريال مدريد ولا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي".

ماذا قال بيلينجهام بعد هدفه الأول مع ريال مدريد؟

من جانبه، أبدى جود بيلينجهام سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الريال، وقال في تصريحاته نقلها الموقع الرسمي لناديه: "فرضنا سيطرتنا وحصلنا على فرص لتسجيل مزيد من الأهداف".

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة أمام بيلباو "هذه المباراة كانت خاصة جداً بالنسبة لي والشيء المهم هو الفوز، كنت محظوظاً بالتسجيل، هي ثلاث نقاط في بداية الموسم".

وأوضح "فرضنا سيطرتنا وصنعنا فرصاً كثيرة، كان الشوط الثاني أصعب وتعيّن علينا القتال، دافعنا بقوة ولعبنا جيداً في الهجمات المرتدة وحظينا بفرص تسجيل المزيد من الأهداف".

وأشار "عندما تسدد الكرة يكون لديك فرصة للتسجيل، لم أحكم تسديد الكرة، لكن الحظ حالفني ودخلت الشباك".

وختم النجم الإنجليزي حديثه بالقول "أستمتع حقاً مع زملائي في الفريق لما يقدمونه سواء في وجود الكرة وبدونها، سعيد بالتواجد معهم وهذا يجعلني أبتسم، أنا سعيد جداً بالهدف والفوز".