أنشيلوتي يثني على بيلنجهام.. ويرفض الحديث عن كيبا

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على فوز فريقه على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد مساء السبت في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "قدمنا مباراة جيدة، ولاسيما في الشوط الأول الذي شهد إيقاعاً قويا، في الشوط الثاني تراجع الإيقاع وكذلك هيمنتنا، لكننا لعبنا بشكل جيدً دفاعياً".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "من الواضح اننا أكثر حسماً وأقوى دفاعياً عندما يلعب الفريق بالتزام جماعي، لقد لعب الفريق بشكل جيدً، تمركز بشكل جيد وكان قوياً في المواجهات الفردية، استحوذنا على كرات كثيرة في الشوط الأول، الفريق سعيد باللعب بهذه الطريقة وقد لعبنا جيداً دفاعياً".

وأشاد أنشيلوتي بالوافد الإنجليزي الجديد جود بيلينجهام الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي، وقال عنه "إنه لاعب رائع، يمتلك شخصية كبيرة وقد تكيّف بسرعة كبيرة مع نظام الفريق، يبدو وكأنه معنا منذ وقت طويل وهو لاعب رفيع المستوى".

