الأرصاد: الحرارة 47 في الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

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وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، وعرعر والصمان والتنهات والقريات والخرج والدهناء 46 درجة، وكل من بريدة وسكاكا 45 درجة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر وينبع والمجمعة 44 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها والباحة 19 درجة ثم نجران والقريات 25 درجة.

بينما سجلت أبها وينبع والوجه والسودة والدمام والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.