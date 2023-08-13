تابعة لـ”stc” وصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على “Machinestalk”

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية stc، توقيع شركة "iot squared" إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمزود لحلول وتقنيات إنترنت الأشياء، وهي الشركة المملوكة مناصفة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على شركة Machinestalk بنسبة 100% وهي إحدى الشركات المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء.

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وتأتي الاتفاقية لتسهم في تسريع نمو iot squared وترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول إنترنت الأشياء في المنطقة وداعم رئيسي لقطاعات النمو الواعدة.

ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز النمو ومواصلة ريادة iot squared لقطاع إنترنت الأشياء في المملكة، ويعد امتداداً لاستراتيجيتها الطموحة وتعزيزاً لدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي للمملكة، ودور مجموعة stc الرائد في تبني تقنيات رقمية متطورة وقيادة التحول الرقمي في المنطقة، كما يسهم الاستحواذ في مواكبة الطلب المتنامي على تقنيات إنترنت الأشياء والتوسع في تقديم خدمات ومنتجات شاملة في هذا السوق الواعد.

وتعد شركة Machinestalk واحدة من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، وقد تأسست في عام 2015 كشركة تابعة لمجموعة نومد القابضة وأسهمت في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الماضية، حيث قدمت حلولاً متنوعة تركز على التنقل الذكي، وتطوير المباني والمنشآت والمدن الذكية، والمصانع الذكية، مع إمكانات أساسية في منصات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وقدرات إضافية في مستشعرات إنترنت الأشياء، وشبكة إنترنت الأشياء، والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة iot squared، عثمان الدهش: "تأتي اتفاقية الاستحواذ على Machinestalk كتعزيز لمكانتنا الرائدة في مجال إنترنت الأشياء، وتماشياً مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى أداء دور محوري في دعم التحول الرقمي في المملكة وتقديم أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والمنطقة".

وبيّن أن الاستحواذ سيؤدي إلى زيادة قدرات iot squared في مجال إنترنت الأشياء، حيث تكمل تطبيقات Machinestalk المسارات الرئيسية لـ iot squared وهي: المدن الذكية، الثورة لصناعية الرابعة، التنقل الذكي والخدمات اللوجستية، التي من خلالها تدعم الشركة الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز اعتماد الحلول الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء ، مما يعزز من دور مجموعة stc في مجال التمكين الرقمي، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنترنت الأشياء في المنطقة."

ويأتي هذا الاستحواذ كعلامة بارزة في التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc حيث يعكس إستراتيجية الاستثمار الرئيسية في المنتجات والخدمات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الاستثمارات في السحابة الرقمية والأمن السيبراني والتقنية المالية والترفيه الرقمي، ويأتي الاستحواذ كاستمرار لريادة iot squared في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة مع التزامها بتسريع تبني تقنيات إنترنت الأشياء في المنطقة بجانب تمكين القطاعين العام والخاص بما يحقق المستهدفات الوطنية في هذا المجال. وستخضع الاتفاقية للموافقات من الجهات المختصة واستيفاء شروط الصفقة.