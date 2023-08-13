النصر يفقد كريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري السعودي

يفقد النصر خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراته الافتتاحية للدوري السعودي أمام الاتفاق.

وسيحل النصر ضيفا على الاتفاق غدا الأحد في استاد الأمير محمد بن فهد بالجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2023-2024.

وكان النصر فاز على الهلال أمس السبت بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان التي امتدت إلى أشواط إضافية، ليحصد الفريق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وتعرض كريستيانو رونالدو للإصابة في المباراة، مما أجبر الجهاز الفني على استبداله خلال الشوط الإضافي الثاني.

وكشف الفحص المبدئي إصابة صاحب الـ38 عاما بكدمة بسيطة وإرهاق، حسب إفادة الجهاز الطبي للنصر.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن وفقا لما كشفته صحيفة "الرياضية".

يذكر أن النجم البرتغالي سجل هدفي الفوز لفريقه بعدما كان الهلال متقدما في النتيجة بهدف في الشوط الثاني.