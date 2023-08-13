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حريق هائل في مستودع أسمدة في موسكو (فيديو)

13 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد أن حريقًا هائلاً اندلع في مستودع تخزين في أحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي نشب في مستودع للأسمدة في العاصمة موسكو.

ووصلت عربات الإطفاء إلى مكان الحريق في منطقة بوليجون الصناعية بالقرب من العاصمة موسكو.

ووفقًا للمعلومات الأولية من وزارة حالات الطوارئ الروسية، اشتعلت النيران في مستودع أسمدة، وتبلغ مساحة 1800 متر مربع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو معربة سبب الحريق.

وكان انفجار وقع في مصنع زاجورسك للبصريات والقطع الميكانيكية شمالي موسكو وتسبب في حريق هائل، ولم يعرف سبب الحريق الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 55 آخرين.

وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك تكهنات تفيد باحتمال أن تكون الحرائق بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

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وتكثف أوكرانيا من هجماتها بالطائرات المسيرة "درون" داخل روسيا، وشنت عدة هجمات على موسكو بينها محاولة لاستهداف مبنى الرئاسة الروسية "الكرملين".