حريق هائل في مستودع أسمدة في موسكو (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد أن حريقًا هائلاً اندلع في مستودع تخزين في أحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي نشب في مستودع للأسمدة في العاصمة موسكو.

🔥 Russia: Large fire in Ramenskoye, suburb of southeast Moscow. Eyewitnesses reported hearing a popping sound preceding the fire. Allegedly a fertilizer warehouse. pic.twitter.com/ueXxiYHdAl — Igor Sushko (@igorsushko) August 13, 2023

ووصلت عربات الإطفاء إلى مكان الحريق في منطقة بوليجون الصناعية بالقرب من العاصمة موسكو.

ووفقًا للمعلومات الأولية من وزارة حالات الطوارئ الروسية، اشتعلت النيران في مستودع أسمدة، وتبلغ مساحة 1800 متر مربع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو معربة سبب الحريق.

Emergency services arrived at the scene of a fire in the Polygon industrial area near Moscow. According to preliminary information from the Ministry of Emergency Situations , a fertilizer warehouse is on fire, and the fire area is 1,800 square meters. There were no reports of… pic.twitter.com/FEkJ6isEAK — John Spectator (@johnspectator) August 13, 2023

وكان انفجار وقع في مصنع زاجورسك للبصريات والقطع الميكانيكية شمالي موسكو وتسبب في حريق هائل، ولم يعرف سبب الحريق الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 55 آخرين.

وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك تكهنات تفيد باحتمال أن تكون الحرائق بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

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وتكثف أوكرانيا من هجماتها بالطائرات المسيرة "درون" داخل روسيا، وشنت عدة هجمات على موسكو بينها محاولة لاستهداف مبنى الرئاسة الروسية "الكرملين".