حريق هائل في مستودع أسمدة في موسكو (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد أن حريقًا هائلاً اندلع في مستودع تخزين في أحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي نشب في مستودع للأسمدة في العاصمة موسكو.

ووصلت عربات الإطفاء إلى مكان الحريق في منطقة بوليجون الصناعية بالقرب من العاصمة موسكو.

ووفقًا للمعلومات الأولية من وزارة حالات الطوارئ الروسية، اشتعلت النيران في مستودع أسمدة، وتبلغ مساحة 1800 متر مربع. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو معربة سبب الحريق.

Emergency services arrived at the scene of a fire in the Polygon industrial area near Moscow. According to preliminary information from the Ministry of Emergency Situations , a fertilizer warehouse is on fire, and the fire area is 1,800 square meters. There were no reports of… pic.twitter.com/FEkJ6isEAK

— John Spectator (@johnspectator) August 13, 2023