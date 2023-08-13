القادسية يعلن التعاقد مع “الأفعى” كاريلو

أعلن نادي القادسية التعاقد مع محترف نادي الهلال، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، عقب نهاية مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وسينضم كاريلو إلى زميله السابق، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي انتقل إلى القادسية، وسيخوض معه منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، خلال الموسم الجديد 2023-24.

ونشر القادسية مقطع فيديو يستعرض فيه مهارات كاريلو بعد إعلان انضمامه للفريق رسميا، مع وصفه بـ"الأفعى" كونه يلدغ المنافسين بتمريراته ومراوغاته.

Welcome André Carillo

جانا المحزم المليان 💪😍

اللي جوابه بين ابشر و“سُم“ 🐍 #القادسية ❤️💛 pic.twitter.com/5x5xXJEFVU — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) August 13, 2023

وكان كاريلو (32 عاما) بدأ مسيرته في بيرو مع فريق أليانزا ليما، قبل أن ينتقل إلى البرتغال عام 2011 ليلعب مع فريقي سبورتنج لشبونة وبنفيكا، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة واتفورد على سبيل الإعارة.

ثم انتقل النجم البيروفي إلى الهلال عام 2019، الذي خاض معه 188 مباراة عبر جميع المسابقات، وأحرز 29 هدفًا، وقدّم 34 تمريرة حاسمة.

وخرج كاريلو من حسابات الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، حيث لم يشارك مع الفريق ولم يظهر إلا في أوقات قليلة ببطولة كأس الملك سلمان في السعودية.