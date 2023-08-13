رسميا.. دييجو كوستا يعود إلى الدوري البرازيلي من بوابة بوتافوجو

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي تعاقده مع اللاعب الإسباني دييجو كوستا حتى نهاية العام الجاري في صفقة انتقال حر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي بوتافوجو أن كوستا سينضم للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ليبدأ رحلته بقميص الفريق.

وأضاف النادي أنه سيتم تحديد موعد لعقد مؤتمر صفحي لتقديم صاحب الـ34 عاما في وقت لاحق.

Diego Costa é o mais novo membro da Família Botafogo! Atacante reforça o time alvinegro para a continuação da temporada! 🔥⚽️ #Botafogo119Anos pic.twitter.com/u0avhuYPOV — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2023

وحرص النادي على الترحيب باللاعب الإسباني المنحدر من أصول برازيلية، وذكر: "مرحبا بك في عائلة بوتافوجو، دييجو!"

ولعب كوستا لأندية برتغالية وإسبانية وإنجليزية، كما أنه دافع عن ألوان المنتخب الإسباني في مونديالي 2014 و2018.

يذكر أن كوستا لعب في البرازيل لنادي أتليتكو مينيرو، وفاز مع الفريق بالثنائية المحلية في 2021.