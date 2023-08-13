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رسميا.. دييجو كوستا يعود إلى الدوري البرازيلي من بوابة بوتافوجو

13 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي تعاقده مع اللاعب الإسباني دييجو كوستا حتى نهاية العام الجاري في صفقة انتقال حر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي بوتافوجو أن كوستا سينضم للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ليبدأ رحلته بقميص الفريق.

وأضاف النادي أنه سيتم تحديد موعد لعقد مؤتمر صفحي لتقديم صاحب الـ34 عاما في وقت لاحق.

وحرص النادي على الترحيب باللاعب الإسباني المنحدر من أصول برازيلية، وذكر: "مرحبا بك في عائلة بوتافوجو، دييجو!"

ولعب كوستا لأندية برتغالية وإسبانية وإنجليزية، كما أنه دافع عن ألوان المنتخب الإسباني في مونديالي 2014 و2018.

يذكر أن كوستا لعب في البرازيل لنادي أتليتكو مينيرو، وفاز مع الفريق بالثنائية المحلية في 2021.