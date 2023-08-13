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ظهور الصفقات الجديدة.. تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

13 أغسطس 2023 · < 1 minutes
CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 2: Chelsea team group during the pre-season friendly match between Chelsea FC and Borussia Dortmund at Soldier Field on August 2, 2023 in Chicago, Illinois. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول.

تقام المباراة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى : روبرت سانشيز

خط الدفاع : ليفي كولويل، سيلفا، ديساسي، بن تشيلويل

خط الوسط : كارني، فرنانديز، كونور، ريس جيمس

خط الهجوم : جاكسون، رحيم ستيرلينج.

وتفوق ليفربول خلال 194 مواجهة سابقة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، والتي بدأت في ديسمبر 1907.

وحقق الفريق الأحمر 84 انتصارًا كان آخرها في 20 سبتمبر 2020، حينما فاز 2 / صفر على تشيلسي بلندن ببطولة الدوري.

في المقابل، حقق تشيلسي 65 فوزًا، بينما فرض التعادل نفسه على 45 مواجهة بين الناديين.