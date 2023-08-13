روسيا تستأنف حركة المرور على جسر القرم بعد إغلاق قصير

استأنفت السلطات الروسية حركة المرور على جسر القرم بعد إغلاق قصير، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن حركة المرور على جسر القرم توقفت مؤقتا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم وعددا من الأهداف الأخرى غير المحددة في شبه جزيرة القرم يوم السبت، في موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

روسيا تتعهد بالرد

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية، بالرد على ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" على الجسر في شبه جزيرة القرم ، والذي ضمته موسكو بالقوة من أوكرانيا في عام 2014.

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية ، بالرد على ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" على الجسر في شبه جزيرة القرم ، والذي ضمته موسكو بالقوة من أوكرانيا في عام 2014.

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