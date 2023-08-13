البنك المركزي السعودي يستضيف الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

يعقد البنك المركزي اجتماع مع المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في حضور نخبة من المختصين.

ويرأس محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2023م في العاصمة الرياض، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ونخبة من المختصين في الصناعة، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.

وستشهد الاجتماعات التي يستضيفها البنك المركزي السعودي؛ انعقاد الاجتماع الـ( 42) للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك اجتماع الجمعية العمومية الـ(21) لعام 2023م.

دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية

كما سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عدد من الفعاليات المصاحبة، التي ستشمل تنظيم ورشة عمل بشأن بناء القدرات في القطاع المصرفي، وكذلك سيتم تنظيم احتفال بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

ويُعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة دولية تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة.

كما يُعدُّ البنك المركزي السعودي عضوًا مؤسِّسًا في المجلس بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 07 / 1423هـ، القاضي بالموافقة على اشتراك البنك في مجلس الخدمات المالية الإسلامية بوصفه عضوًا مؤسسًا وفقًا لنظامه.

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