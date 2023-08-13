مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن بدء قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بدء قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة من صانعي الأفلام والموزعين العرب والآسيويين والأفارقة، إضافة إلى صناع الأفلام السعوديين لتقديم عرض لأفلامهم الطويلة والقصيرة حتى 18 أغسطس 2023، التي ستقام خلال المدة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023م.

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ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان، على 11 قسمًا مخصَّصًا لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبًا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، وأفلام روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم؛ لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية.

تتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج،وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.

يستقبل البحر الأحمر السينمائي المشاركات عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان في أقسام: