كلوب يحبط صلاح: تحقيق الفوز أهم من الأرقام القياسية الفردية

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سر استبداله المصري محمد صلاح، نجم الفريق، خلال مباراة تشيلسي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ليفربول افتتح موسمه بالتعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد.

وبدأ صلاح المباراة ضمن التشكيل الأساسي، لكن كلوب فاجأه بالاستبدال عند الدقيقة 77 من زمن المباراة.

وخرج محمد صلاح غاضبًا من الملعب، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلوب يفسر استبدال محمد صلاح

وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس"، موضحًا على استبدال صلاح "أنا هنا من أجل تحقيق الفوز، صلاح من أهم اللاعبين بالنسبة للفريق، لكني كنت أحتاج لتجديد الدماء في الملعب، لذلك احتجت إجراء تغيير في التشكيل".

وأضاف المدرب الألماني "صلاح لديه الكثير من الأرقام القياسية، ولا يمكن أن أفكر في مثل هذه الأمور، وأنا أخطط من الناحية الفنية".

وكان صلاح يرغب في تسجيل هدف لينفرد بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتساوى صلاح في صدارة هذه القائمة مع الثلاثي واين روني، وفرانك لامبارد، وألان شيرر، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها صلاح في التسجيل في مباراة الجولة الأولى منذ انضمامه إلى قلعة الريدز.

وعن مباراة اليوم، أكد كلوب أن نتيجة التعادل بهدف لمثله هي نتيجة عادلة بالنظر إلى ما قدمه الفريقان خلال المباراة.