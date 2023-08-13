مدرب تشيلسي يعلق على التعادل مع ليفربول ويهرب من سؤال كايسيدو

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، سعادته بأداء فريقه أمام ليفربول خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، لكنه يرى أن فريقه كان يستحق الفوز.

واستهل تشيلسي موسمه بالتعادل على أرضه مع ليفربول بنتيجة 1-1، علمًا بأنها المباراة الرسمية الأولى للمدرب الأرجنتيني مع الفريق الأزرق.

وقال بوكيتينو، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، "سعيد جدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون، هذا يوم مميز بالنسبة لي خصوصًا أن أعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 أعوام".

وكان بوكيتينو مدربًا لتوتنهام هوتسبير في آخر تجاربه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار بوكيتينو إلى أنه رغم الأداء الجيد، إلا أن فريقه كان يستحق الفوز.

بوكيتينو يهرب من سؤال حول كايسيدو

وبسؤاله عن الصفقة المحتملة بانضمام مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون، رد بقوله "يجب أن أتحدث عن المباراة، ولن أتحدث عن أي أمور أخرى".

وأضاف مدرب تشيلسي "لا يمكن أن أتحدث عن هذه الصفقة في الوقت الحالي، سيأتي الوقت المناسب للحديث عنها".

وحسب التقارير الصحفية، فإن كايسيدو قريب من الانتقال إلى تشيلسي هذا الصيف، بعد أن رفض الانضمام إلى ليفربول في وقت سابق.