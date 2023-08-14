الأمن الغذائي: إيداع 132 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إيداع 132.3 مليون ريال في حسابات مزارعي القمح المحلي، البنكية للدفعة الثانية عشرة، لكمية 72.5 ألف طن، ولعدد 168 مزارعاً، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

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وأوضحت الهيئة أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم يبلغ نحو 1.2 مليار ريال، لكمية 732.7 ألف طن ولعدد 2.2 ألف مزارع.

يُشار إلى أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.7 ألف طن، لأكثر من 3 آلاف مزارع.