وزير الشؤون الإسلامية يلتقي إمام المركز الإسلامي في الأرجنتين

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإمام المركز الإسلامي بجمهورية الأرجنتين الأستاذ هاني بكير، بمقر انعقاد المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم تواصل وتكامل) المنعقد حالياً بمكة المكرمة، بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم.

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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي وخدمة المسلمين.