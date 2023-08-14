“سنهزمكم في مباراتنا الأولى”.. رسالة ماني لهندرسون قبل موقعة النصر والاتفاق

وجه السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، رسالة حماسية لنظيره الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب وسط الاتفاق، قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الإثنين في افتتاح مبارياتهما في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين).

ولعب ماني وهندرسون معًا في صفوف ليفربول لمدة 6 أعوام.

وانضم ماني إلى ليفربول في 2016 حتى رحل عام 2022 متجهًا إلى بايرن ميونيخ، فيما قضى هندرسون 12 عامًا في قلعة "أنفيلد" في الفترة من 2011 حتى الصيف الجاري.

وانضم ماني إلى النصر قادمًا من بايرن ميونيخ، فيما انتقل هندرسون إلى الاتفاق قادمًا من ليفربول هذا الصيف.

وشاءت الأقدار أن يلعب ماني وهندرسون أول مباراة لهما في الدوري السعودي للمحترفين ضد بعضهما، إذ يلتقي النصر والاتفاق مساء اليوم في الجولة الافتتاحية.

وستكون مباراة اليوم هي الرسمية الأولى لهندرسون بقميص الاتفاق، بينما لعب ماني 4 مباريات مع النصر في البطولة العربية للأندية الأبطال.

رسالة ماني إلى هندرسون

وقال ماني في رسالته المصورة إلى هندرسون فيما نشره الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن صباح اليوم "أهلا جوردان، قائدي كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير، فقط أردت القول إني اشتقت إليك كثيرًا منذ مغادرتي من ليفربول إلى بايرن ميونيخ".

وأضاف "لكن من الجيد أننا سنتواجه مجددًا، وأنا متحمس للغاية لذا أود أن أقول بالتوفيق لك مع فريقك الجديد، وفي موسمك الجديد، وأتمنى أن تساعد فريقك، وأنا متأكد أنك ستساعده".

واختتم ماني رسالته ضاحكًا "بالمناسبة، أعتقد أننا سنهزمكم في مباراتنا الأولى (في الدوري السعودي)".