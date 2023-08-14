بعد حسم صفقة نيمار.. الكشف عن موقف الهلال من ضم متروفيتش

يصر الهلال على ضم الصربي ألكسندر متروفيتش، مهاجم فولهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين أن الهلال أعاد فتح ملف المفاوضات مع فولهام من جديد.

وأضاف أن الهلال توصل لاتفاق مع متروفيتش على البنود الشخصية للعقد، ومازالت المفاوضات جارية مع النادي الإنجليزي.

وحسب رومانو، فإن فولهام كان رفض عرضًا سابقًا من الهلال لضم المهاجم الصربي.

ويبحث جورجي جيسوس، مدرب الهلال، عن تدعيم صفوفه بمهاجم صريح قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

الهلال يحسم صفقة نيمار

وحسم الهلال ضم نيمار بعقد لمدة عامين، مقابل راتب 160 مليون يورو، إضافة إلى 60 مليون يورو للنادي الفرنسي، حسب ما أفادت تقارير صحفية مختلفة في وقت سابق من اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن الهلال عن صفقة نيمار رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار سيخضع للفحص الطبي في مدينة باريس، قبل أن يوقع على عقد لمدة عامين مع الهلال.

ومن المقرر، حسب الصحيفة ذاتها، أن يقدم الهلال نيمار لوسائل الإعلام يوم الأربعاء المقبل، على أن يكون التقديم في حدث ضخم بمدينة الرياض، على غرار ما حدث مع كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى النصر في يناير الماضي.